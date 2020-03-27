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Erdoğan: "Askerlerimiz 14 gün karantina kuralına uygun şekilde celp ve terhis uygulamasına tabi...
6 saat önce
Erdoğan: "Askerlerimiz 14 gün karantina kuralına uygun şekilde celp ve terhis uygulamasına tabi tutulacaktır.
Erdoğan: "Askerlerimiz 14 gün karantina kuralına uygun şekilde celp ve terhis uygulamasına tabi tutulacaktır."
Haber Yayın Tarihi: 27.03.2020 10:22 Kaynak: AA
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