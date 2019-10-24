Erdoğan: "Askerlerimiz ve Suriye Milli Ordusu harekat alanını tarıyor.
1 saat önce
Erdoğan: "Askerlerimiz ve Suriye Milli Ordusu harekat alanını tarıyor.
Haber Yayın Tarihi: 24.10.2019 04:14 Kaynak: AA
Erdoğan: "Askerlerimiz ve Suriye Milli Ordusu harekat alanını tarıyor. Bu arada teröristler karşımıza çıkarsa onları tepelemek en tabii hakkımızdır."
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