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Erdoğan: "Askerlerimize en küçük zarar gelmesi halinde rejim güçlerini her yerde vuracağımızı ilan...
6 saat önce
Erdoğan: "Askerlerimize en küçük zarar gelmesi halinde rejim güçlerini her yerde vuracağımızı ilan ediyorum.
Haber Yayın Tarihi: 12.02.2020 11:34 Kaynak: AA
Erdoğan: "Askerlerimize en küçük zarar gelmesi halinde rejim güçlerini her yerde vuracağımızı ilan ediyorum."
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