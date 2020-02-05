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Erdoğan: "Askerlerimize ve birlikte çalıştığımız dost unsurlara yapılan her saldırı kaynağın...
6 saat önce
Erdoğan: "Askerlerimize ve birlikte çalıştığımız dost unsurlara yapılan her saldırı kaynağın aidiyetine bakılmaksızın ve herhangi bir ikaz yapılmaksızın misliyle cevaplandırılacaktır.
Haber Yayın Tarihi: 05.02.2020 11:52 Kaynak: AA
Erdoğan: "Askerlerimize ve birlikte çalıştığımız dost unsurlara yapılan her saldırı kaynağın aidiyetine bakılmaksızın ve herhangi bir ikaz yapılmaksızın misliyle cevaplandırılacaktır."
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