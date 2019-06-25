Erdoğan, Askerlik Kanunu'nu imzaladı
1 saat önce
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Askerlik Kanunu'nu imzaladığını açıkladı.
Haber Yayın Tarihi : 25.06.2019 07:40 Kaynak: DHA
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Askerlik Kanunu'nu imzaladığını açıkladı.
AK Parti'li Ömer Çelik, ?partisinin Merkez Yürütme Kurulu toplantısı ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladıktan sonra Twitter hesabından açıklama yaptı. Çelik, "Sayın Cumhurbaşkanımız Erdogan, bugün TBMM'de kabul edilen Askerlik Kanunu'nu imzalamışlardır, hayırlı olsun" dedi.
ANKARA,
Kulisleri sallayan iddia! Babacan AK Parti kurucu üyeliğinden istifa edecek
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yeni Askerlik Kanunu'nu imzalayarak onayladı
Yunanistan Başbakanı Çipras, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözlerine yanıt verdi: Bunun maliyeti büyük olacaktır
ABD Başkanı Trump'tan İran'a gözdağı: Ezici bir güçle karşılık vereceğiz