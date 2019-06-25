Erdoğan, Askerlik Kanunu'nu imzaladı
1 saat önce
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Askerlik Kanunu'nu imzaladığını duyurdu.
AK Parti
Haber Yayın Tarihi : 25.06.2019 07:41 Kaynak: DHA
Sözcüsü Ömer Çelik
, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
'ın, Askerlik Kanunu'nu imzaladığını duyurdu.
AK Parti'li Ömer Çelik, ?partisinin Merkez Yürütme Kurulu
toplantısı ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladıktan sonra Twitter
hesabından açıklama yaptı. Çelik, "Sayın Cumhurbaşkanımız Erdogan, bugün TBMM'de kabul edilen Askerlik Kanunu'nu imzalamışlardır, hayırlı olsun" dedi.
- Ankara
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