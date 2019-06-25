Son Dakika Haberleri: Erdoğan, Askerlik Kanunu'nu imzaladı
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Erdoğan, Askerlik Kanunu'nu imzaladı

1 saat önce

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Askerlik Kanunu'nu imzaladığını duyurdu.

Erdoğan, Askerlik Kanunu'nu imzaladı, System.String[]
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Askerlik Kanunu'nu imzaladığını duyurdu.
AK Parti'li Ömer Çelik, ?partisinin Merkez Yürütme Kurulu toplantısı ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladıktan sonra  Twitter hesabından açıklama yaptı. Çelik, "Sayın Cumhurbaşkanımız Erdogan, bugün TBMM'de kabul edilen Askerlik Kanunu'nu imzalamışlardır, hayırlı olsun" dedi.


 


- Ankara
Haber Yayın Tarihi : 25.06.2019 07:41 Kaynak: DHA
Cumhurbaşkanı, Ömer Çelik, AK Parti, Politika
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