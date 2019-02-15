Erdoğan: "(Askerlik Süresi) Belli Bir Noktaya Tabii Gelindi, Nihai Noktayı Henüz Koymuş Değiliz."
55 dakika önce
Erdoğan: "(Askerlik süresi) Belli bir noktaya tabii gelindi, nihai noktayı henüz koymuş değiliz."
Erdoğan: "(Askerlik süresi) Belli bir noktaya tabii gelindi, nihai noktayı henüz koymuş değiliz."
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Haber Yayın Tarihi : 15.02.2019 10:24 Kaynak: AA
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