Son Dakika Haberleri: Erdoğan: "(Askerlik Süresi) Belli Bir Noktaya Tabii Gelindi, Nihai Noktayı Henüz Koymuş Değiliz."

Erdoğan: "(Askerlik Süresi) Belli Bir Noktaya Tabii Gelindi, Nihai Noktayı Henüz Koymuş Değiliz."

55 dakika önce

Erdoğan: "(Askerlik süresi) Belli bir noktaya tabii gelindi, nihai noktayı henüz koymuş değiliz."

Erdoğan:
Erdoğan: "(Askerlik süresi) Belli bir noktaya tabii gelindi, nihai noktayı henüz koymuş değiliz."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.02.2019 10:24 Kaynak: AA

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