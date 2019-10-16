Son Dakika Haberleri: Erdoğan: Asla ateşkes ilan edemeyiz, terör örgütü ile masaya oturmayız
Son Dakika Dünya Erdoğan: Asla ateşkes ilan edemeyiz, terör örgütü ile masaya oturmayız

Erdoğan: Asla ateşkes ilan edemeyiz, terör örgütü ile masaya oturmayız

1 saat önce

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Azerbaycan dönüşü uçakta yaptığı açıklamada ABD'den gelen taleplere rağmen "Asla ateşke ilan edemeyiz" dedi. Erdoğan, ABD arabulucuk önerdiğini belirterek "Ama terör örgütü ile masaya oturmayız" dedi.

Erdoğan: Asla ateşkes ilan edemeyiz, terör örgütü ile masaya oturmayız, System.String[]

Türkiye'nin Suriye'de başlattığı Barış Pınarı Harekatı devam ederken operasyona ilk başta sessiz kalan Amerikan yönetimi bu defa ateşkes için bastırıyor.


Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ise bu konuda net konuşarak "Asla ateşkes ilan edemeyiz" dedi. Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump'ın "Ateşkes ilan edin, biz de müzakere için arabuluculuk yapalım." teklifinde bulunduğunu da açıklayarak "Biz terör örgütü ile masaya oturmayız." şeklinde cevap verdiğini bildirdi.

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Amerika Birleşik Devletleri, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 16.10.2019 11:27 
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