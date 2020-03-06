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Erdoğan: "Aslında İdlib olayı ile Avrupa Birliği'nin ilgisi yok, onlar bundan vazife çıkarma...
7 saat önce
Erdoğan: "Aslında İdlib olayı ile Avrupa Birliği'nin ilgisi yok, onlar bundan vazife çıkarma noktasında.
Haber Yayın Tarihi: 06.03.2020 02:08 Kaynak: AA
Erdoğan: "Aslında İdlib olayı ile Avrupa Birliği'nin ilgisi yok, onlar bundan vazife çıkarma noktasında. Ama yük paylaşımında yoklar."
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