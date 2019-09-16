Erdoğan: "Astana Platformu, Suriye'deki yangının söndürülmesi için etkili çözümler üretebilen ve...
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Erdoğan: "Astana Platformu, Suriye'deki yangının söndürülmesi için etkili çözümler üretebilen ve somut adımlar atabilen yegane girişimdir.
Haber Yayın Tarihi: 16.09.2019 06:58 Kaynak: AA
Erdoğan: "Astana Platformu, Suriye'deki yangının söndürülmesi için etkili çözümler üretebilen ve somut adımlar atabilen yegane girişimdir."
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