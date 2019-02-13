Erdoğan: "Aşti-Odtü Arasındaki 5 Kilometrelik Batı, Dikimevi-Nata Vega Arasındaki 10 Kilometrelik...
7 saat önce
Erdoğan: "AŞTİ-ODTÜ arasındaki 5 kilometrelik batı, Dikimevi-NATA Vega arasındaki 10 kilometrelik doğu hattıyla Ankaray'ı 15 kilometre uzatacağız"
Erdoğan: "AŞTİ-ODTÜ arasındaki 5 kilometrelik batı, Dikimevi-NATA Vega arasındaki 10 kilometrelik doğu hattıyla Ankaray'ı 15 kilometre uzatacağız"
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Haber Yayın Tarihi : 13.02.2019 05:11 Kaynak: AA
Çin'den Vatandaşlarına Türkiye'ye Seyahat Uyarısı
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