Son Dakika Haberleri: Erdoğan: "Aşti-Odtü Arasındaki 5 Kilometrelik Batı, Dikimevi-Nata Vega Arasındaki 10 Kilometrelik...

Erdoğan: "Aşti-Odtü Arasındaki 5 Kilometrelik Batı, Dikimevi-Nata Vega Arasındaki 10 Kilometrelik...

7 saat önce

Erdoğan: "AŞTİ-ODTÜ arasındaki 5 kilometrelik batı, Dikimevi-NATA Vega arasındaki 10 kilometrelik doğu hattıyla Ankaray'ı 15 kilometre uzatacağız"

Erdoğan:
Erdoğan: "AŞTİ-ODTÜ arasındaki 5 kilometrelik batı, Dikimevi-NATA Vega arasındaki 10 kilometrelik doğu hattıyla Ankaray'ı 15 kilometre uzatacağız"

»  »      Haber Yayın Tarihi : 13.02.2019 05:11 Kaynak: AA

Politika
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