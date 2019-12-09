Son Dakika Haberleri: Erdoğan: "Asya'nın Kalbi İstanbul Sürecinin barışa bölgesel destek sağlanması konusunda da gayet...
Son Dakika Güncel Erdoğan: 'Asya'nın Kalbi İstanbul Sürecinin barışa bölgesel destek sağlanması konusunda da gayet... - Son Dakika

Erdoğan: "Asya'nın Kalbi İstanbul Sürecinin barışa bölgesel destek sağlanması konusunda da gayet...

6 saat önce

Erdoğan: "Asya'nın Kalbi İstanbul Sürecinin barışa bölgesel destek sağlanması konusunda da gayet faydalı ve etkin işlev gördüğüne inanıyorum.

Erdoğan:

Erdoğan: " Asya'nın Kalbi İstanbul Sürecinin barışa bölgesel destek sağlanması konusunda da gayet faydalı ve etkin işlev gördüğüne inanıyorum."

İstanbul, Asya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 09.12.2019 03:14 Kaynak: AA
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