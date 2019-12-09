Erdoğan: " Asya 'nın Kalbi İstanbul Sürecinin barışa bölgesel destek sağlanması konusunda da gayet faydalı ve etkin işlev gördüğüne inanıyorum."

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İBB'den İmamoğlu'nun İlim Yayma Vakfı üyeliğiyle ilgili açıklama: Bizim dışımızda gelişen bir süreç