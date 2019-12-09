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Erdoğan: "Asya'nın Kalbi İstanbul Sürecinin barışa bölgesel destek sağlanması konusunda da gayet...
6 saat önce
Erdoğan: "Asya'nın Kalbi İstanbul Sürecinin barışa bölgesel destek sağlanması konusunda da gayet faydalı ve etkin işlev gördüğüne inanıyorum.
Haber Yayın Tarihi: 09.12.2019 03:14 Kaynak: AA
Erdoğan: " Asya'nın Kalbi İstanbul Sürecinin barışa bölgesel destek sağlanması konusunda da gayet faydalı ve etkin işlev gördüğüne inanıyorum."
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