Son Dakika › Güncel › Erdoğan: 'Atatürk Havalimanı alanında bin hastanelik plan proje çalışması devam ediyor,' - Son Dakika
Erdoğan: "Atatürk Havalimanı alanında bin hastanelik plan proje çalışması devam ediyor,"
6 saat önce
Erdoğan: "Atatürk Havalimanı alanında bin hastanelik plan proje çalışması devam ediyor,"
Erdoğan: "Atatürk Havalimanı alanında bin hastanelik plan proje çalışması devam ediyor,"
Haber Yayın Tarihi: 06.04.2020 07:04 Kaynak: AA
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