CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN ATATÜRK HAVALİMANI'NDA İNCELEMELERDE BULUNDU - Son Dakika

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Atatürk Havalimanı'na yapılacak olan millet bahçesi alanında incelemelerde bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan öğlen saatlerinde Üsküdar Kısıklı'daki konutundan çıkarak, Atatürk Havalimanı'na geldi. Saat 15.00 sıralarında Atatürk Havalimanı'na gelen Erdoğan, burada yapılacak olan millet bahçesi alanında incelemelerde bulundu, yetkililerden bilgi aldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya da eşlik etti. Erdoğan, Atatürk Havalimanı'nda 3 saat kaldı.