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Erdoğan: "(Atatürk Havalimanı ve Sancaktepe'daki hastane) Bunları 45 gün içerisinde bitireceğiz ve...
6 saat önce
Erdoğan: "(Atatürk Havalimanı ve Sancaktepe'daki hastane) Bunları 45 gün içerisinde bitireceğiz ve tamamıyla halkın hizmetine sunacağız. "
Erdoğan: "(Atatürk Havalimanı ve Sancaktepe'daki hastane) Bunları 45 gün içerisinde bitireceğiz ve tamamıyla halkın hizmetine sunacağız. "
Haber Yayın Tarihi: 06.04.2020 07:14 Kaynak: AA
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