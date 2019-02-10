Erdoğan: "Atatürk Kültür Merkezi'nin Yerine Avm Yapacağımız, Cami Yapacağımız, İsmini...
50 dakika önce
Erdoğan: "Atatürk Kültür Merkezi'nin yerine AVM yapacağımız, cami yapacağımız, ismini değiştireceğimiz gibi olmadık yalanlara başvurdular.
Erdoğan: " Atatürk Kültür Merkezi
'nin yerine AVM yapacağımız, cami yapacağımız, ismini değiştireceğimiz gibi olmadık yalanlara başvurdular."
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Haber Yayın Tarihi : 10.02.2019 01:14 Kaynak: AA
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