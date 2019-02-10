Son Dakika Haberleri: Erdoğan: "Atatürk Kültür Merkezi'nin Yerine Avm Yapacağımız, Cami Yapacağımız, İsmini...

Erdoğan: "Atatürk Kültür Merkezi'nin Yerine Avm Yapacağımız, Cami Yapacağımız, İsmini...

50 dakika önce

Erdoğan: "Atatürk Kültür Merkezi'nin yerine AVM yapacağımız, cami yapacağımız, ismini değiştireceğimiz gibi olmadık yalanlara başvurdular.

Erdoğan:
Erdoğan: " Atatürk Kültür Merkezi'nin yerine AVM yapacağımız, cami yapacağımız, ismini değiştireceğimiz gibi olmadık yalanlara başvurdular."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 10.02.2019 01:14 Kaynak: AA

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