Son Dakika Haberleri: Erdoğan, Atatürk Kültür Merkezinin Açılış Tarihinin 24 Aydan 20 Aya Düşürüldüğünü Bildirdi.

Erdoğan, Atatürk Kültür Merkezinin Açılış Tarihinin 24 Aydan 20 Aya Düşürüldüğünü Bildirdi.

13 dakika önce

Erdoğan, Atatürk Kültür Merkezinin açılış tarihinin 24 aydan 20 aya düşürüldüğünü bildirdi.

Erdoğan, Atatürk Kültür Merkezinin Açılış Tarihinin 24 Aydan 20 Aya Düşürüldüğünü Bildirdi., System.String[]
Erdoğan, Atatürk Kültür Merkezinin açılış tarihinin 24 aydan 20 aya düşürüldüğünü bildirdi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 10.02.2019 01:45 Kaynak: AA

Mustafa Kemal Atatürk, Güncel
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