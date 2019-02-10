Erdoğan, Atatürk Kültür Merkezinin Açılış Tarihinin 24 Aydan 20 Aya Düşürüldüğünü Bildirdi.
13 dakika önce
Erdoğan, Atatürk Kültür Merkezinin açılış tarihinin 24 aydan 20 aya düşürüldüğünü bildirdi.
Erdoğan, Atatürk Kültür Merkezinin açılış tarihinin 24 aydan 20 aya düşürüldüğünü bildirdi.
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Haber Yayın Tarihi : 10.02.2019 01:45 Kaynak: AA
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