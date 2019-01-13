Son Dakika Haberleri: Erdoğan: "Attığımız Adımlar Sayesinde 2002 Yılında Yüzde 80'leri Bulan (Savunma Sanayi) Dışa...

Erdoğan: "Attığımız Adımlar Sayesinde 2002 Yılında Yüzde 80'leri Bulan (Savunma Sanayi) Dışa...

1 saat önce

Erdoğan: "Attığımız adımlar sayesinde 2002 yılında yüzde 80'leri bulan (savunma sanayi) dışa bağımlılık oranımızı, yüzde 35'ler seviyesine düşürdük."

Erdoğan:
Erdoğan: "Attığımız adımlar sayesinde 2002 yılında yüzde 80'leri bulan (savunma sanayi) dışa bağımlılık oranımızı, yüzde 35'ler seviyesine düşürdük."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 13.01.2019 01:58 Kaynak: AA

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