Erdoğan: "Attığımız Adımlar Sayesinde 2002 Yılında Yüzde 80'leri Bulan (Savunma Sanayi) Dışa...
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Erdoğan: "Attığımız adımlar sayesinde 2002 yılında yüzde 80'leri bulan (savunma sanayi) dışa bağımlılık oranımızı, yüzde 35'ler seviyesine düşürdük."
Erdoğan: "Attığımız adımlar sayesinde 2002 yılında yüzde 80'leri bulan (savunma sanayi) dışa bağımlılık oranımızı, yüzde 35'ler seviyesine düşürdük."
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Haber Yayın Tarihi : 13.01.2019 01:58 Kaynak: AA
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