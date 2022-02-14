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ERDOĞAN: ATTIĞIMIZ ADIMLARA KARŞI TERS ADIMLAR ATANLARA ŞİDDETLİ CEZAİ MÜEYYİDELER UYGULAYACAĞIZ (1) - Son Dakika

ERDOĞAN: ATTIĞIMIZ ADIMLARA KARŞI TERS ADIMLAR ATANLARA ŞİDDETLİ CEZAİ MÜEYYİDELER UYGULAYACAĞIZ (1)

14.02.2022 11:38
ERDOĞAN: ATTIĞIMIZ ADIMLARA KARŞI TERS ADIMLAR ATANLARA ŞİDDETLİ CEZAİ MÜEYYİDELER UYGULAYACAĞIZ (1)

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan marketlerin KDV indirimi sonrası marketlerin fiyat artışına gitmesine ilişkin, "Bizim attığımız bu adımlara karşı ters adımlar atanlara yönelik şiddetli cezai müeyyideler uygulayacağız.

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan marketlerin KDV indirimi sonrası marketlerin fiyat artışına gitmesine ilişkin, "Bizim attığımız bu adımlara karşı ters adımlar atanlara yönelik şiddetli cezai müeyyideler uygulayacağız. Vatandaşımızı ezmeye, vatandaşımıza yönelik bu tür arzu edilmeyen süreci işletenlere karşı müeyyidelerimiz ağır olacaktır" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Birleşik Arap Emirlikleri'ni ziyareti öncesi Atatürk Havalimanı Devlet Konukevi'nde basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Erdoğan, temel gıda ürünlerinde KDV oranı yüzde 8'den yüzde 1'e indiriminin ardından bazı marketlerin fiyat artırımı yaptıkları iddialarına ilişkin, "Bu konuyla ilgili gerek Hazine ve Maliye bakanım gerek Ticaret bakanım açıklamalarını yaptılar. Kurduğumuz denetim ekipleri ile bizim attığımız bu adımlara karşı ters adımlar atanlara yönelik şiddetli cezai müeyyideler uygulayacağız. Vatandaşımızı ezmeye, vatandaşımıza yönelik bu tür arzu edilmeyen süreci işletenlere karşı müeyyidelerimiz ağır olacaktır. Bu konuda gerek Hazine gerek Ticaret Bakanlıklarımız müfettişleriyle buraların kontrolünü denetimi sürdüreceklerdir" dedi.

Görüntü dökümü: ----------------

-Açıklamalardan görüntü


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Recep Tayyip Erdoğan, cumhurbaşkanı, Ticaret, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel ERDOĞAN: ATTIĞIMIZ ADIMLARA KARŞI TERS ADIMLAR ATANLARA ŞİDDETLİ CEZAİ MÜEYYİDELER UYGULAYACAĞIZ (1) - Son Dakika


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SON DAKİKA: ERDOĞAN: ATTIĞIMIZ ADIMLARA KARŞI TERS ADIMLAR ATANLARA ŞİDDETLİ CEZAİ MÜEYYİDELER UYGULAYACAĞIZ (1) - Son Dakika
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