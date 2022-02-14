ERDOĞAN: ATTIĞIMIZ ADIMLARA KARŞI TERS ADIMLAR ATANLARA ŞİDDETLİ CEZAİ MÜEYYİDELER UYGULAYACAĞIZ - Son Dakika

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan marketlerin KDV indirimi sonrası marketlerin fiyat artışına gitmesine ilişkin, "Bizim attığımız bu adımlara karşı ters adımlar atanlara yönelik şiddetli cezai müeyyideler uygulayacağız. Vatandaşımızı ezmeye, vatandaşımıza yönelik bu tür arzu edilmeyen süreci işletenlere karşı müeyyidelerimiz ağır olacaktır" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Birleşik Arap Emirlikleri'ni ziyareti öncesi Atatürk Havalimanı Devlet Konukevi'nde basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Erdoğan, "Birleşik Arap Emirlikleri'ni son olarak başbakan olduğum dönemde 2013 yılında ziyaret etmiştim. Abu Dabi Veliaht Prensi Şeyh Muhammed bin Zayid Al Nahyan'ın kasım ayında Ankara'daki temaslarıyla birlikte ilişkilerimizde yeni bir dönemi başlattık. Aralık ayında Dışişleri Bakanımız, ocak ayında Meclis Başkanımız emirlikleri ziyaret ettiler. Bu ziyaretimle yakaladığımız ivmeyi geliştirmeyi, ilişkilerimizin yeniden hak ettiği seviyeye ulaşması için gerekli adımları atmayı hedefliyoruz. Kuruluşunun 50. yılını idrak eden Birleşik Arap Emirlikleri'yle dostluğumuzun ve kardeşliğimizin yeni 50 yılına şekil verecek adımları ziyaretim sırasında beraberce atacağız" dedi.

"KARDEŞ ÜLKELERİN GÜVENLİĞİNİ VE İSTİKRARINI KENDİMİZİNKİNDEN AYRI GÖRMÜYORUZ"Erdoğan, "Türkiye ve Birleşik Arap Emirlikleri'nin diyalog ve iş birliği tüm bölgemizin barış ve istikrarlı bakımından önem taşıyor. Körfez bölgesindeki tüm kardeş ülkelerin güvenliğini ve istikrarını kendimizinkinden ayrı görmüyoruz. Geçtiğimiz ay Abu Dabi'ye yönelik olarak gerçekleştirilen saldırıları güçlü şekilde kınadık. Terörün her türlüsüne karşı olduğumuzu ve özellikle bölgemizdeki ülkelerin teröre karşı iş birliğinin önemini her fırsatta vurguluyoruz. Bugün ve yarın gerçekleştireceğimiz temaslarda ikili ilişkilerimizin yanı sıra bölgesel ve uluslararası gelişmeleri de ayrıntılı şekilde ele alacağız" ifadelerini kullandı.

"BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ ÖNDE GELEN TİCARET ORTAKLARIMIZ ARASINDA"Erdoğan şöyle devam etti: "Yaklaşık 5 buçuk milyar doları ihracatımız olmak üzere 8 milyar dolara ulaşan ticaret hacmimizle Birleşik Arap Emirlikleri önde gelen ticaret ortaklarımız arasında yer alıyor. Türk müteahhitlik firmaları Birleşik Arap Emirlikleri'nde bugüne kadar değeri 13 milyar doları bulan 141 proje üstlenmiştir. Bu rakamlarla Birleşik Arap Emirlikleri yurt dışı müteahhitlik sektörümüzün en büyük 10. pazarı konumundadır. Birleşik Arap Emirlikleri de Türkiye'deki dinamik yatırım ortamına önemli katkılarda bulunuyor. İki ülke ekonomisinin birbirini tamamlayıcı yapısı esasen mevcut rakamların çok daha ötesinde bir potansiyele işaret ediyor. Ziyaretimizin amacı bu potansiyeli hızlıca hayata geçirmektir"

"EŞİM TEDAVİSİNE DEVAM EDİYOR"Eşi Emine Erdoğan'ın sağlık durumuyla ilgili yöneltilen soruya ilişkin Erdoğan," Eşim bu ziyarette benimle beraber olamayacak. Çünkü o henüz pozitif, biz hamdolsun negatif olduk. Şu anda eşim tedavisine devam ediyor. Hamdolsun hafif şekilde süreci devam ettiriyor. Dualarımızla inşallah o da kısa zamanda bu süreci atlatacaktır" dedi.

KDV İNDİRİMİErdoğan bazı marketlerin KDV indirimi öncesinde fiyatları arttırdığı yönündeki iddiaların hatırlatılması üzerine ise şunları söyledi: "Bu konu ile ilgili gerek Hazine ve Maliye Bakanım gerek Ticaret Bakanım açıklamalarını yaptılar. Kurduğumuz denetim ekipleri ile bizim attığımız bu adımlara karşı ters adımlar atanlara yönelik şiddetli ceza-i müeyyideleri uygulayacağız. Çünkü vatandaşımızı ezmeye, vatandaşımıza yönelik bu tür maalesef arzu edilmeyen süreci işletenlere karşı müeyyidelerimiz ağır olacaktır. Bu konuda tüm müfettiş ekipleri ile buraların denetimini sürdüreceklerdir"Cumhurbaşkanı Erdoğan Rusya ve Ukrayna arasında yaşanan gerginlikle ilgili olarak "Biz bölgedeki gelişmeler ki, içerisinde en önemlisi Rusya - Ukrayna arasındaki gelişmelerdir. Bunları da görüşeceğiz. Ne gibi adımlar atabiliriz bunun üzerinde de ısrarla duracağız" dedi.Erdoğan basın toplantısının ardından uçakla Birleşik Arap Emirlikleri'ne hareket etti.

Görüntü dökümü: -------------------Toplantı salonundan görüntü-Erdoğan'ın açıklamalarından görüntü-Uçaktan görüntü