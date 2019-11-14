Son Dakika Haberleri: Erdoğan: "Avrupa Birliği başta olmak üzere kimsenin Kıbrıs Türkü'nü Rum oyunlarının esiri haline...
Son Dakika Güncel Erdoğan: 'Avrupa Birliği başta olmak üzere kimsenin Kıbrıs Türkü'nü Rum oyunlarının esiri haline... - Son Dakika

Erdoğan: "Avrupa Birliği başta olmak üzere kimsenin Kıbrıs Türkü'nü Rum oyunlarının esiri haline...

6 saat önce

Erdoğan: "Avrupa Birliği başta olmak üzere kimsenin Kıbrıs Türkü'nü Rum oyunlarının esiri haline getirmeye hakkı yoktur.

Erdoğan:

Erdoğan: "Avrupa Birliği başta olmak üzere kimsenin Kıbrıs Türkü'nü Rum oyunlarının esiri haline getirmeye hakkı yoktur."

Avrupa Birliği, Kıbrıs, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 14.11.2019 07:28 Kaynak: AA
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