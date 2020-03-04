Erdoğan avrupa birliği konseyi başkanı charles michel'i kabul etti - Son Dakika
Son Dakika Güncel Erdoğan avrupa birliği konseyi başkanı charles michel'i kabul etti - Son Dakika

Erdoğan avrupa birliği konseyi başkanı charles michel'i kabul etti

6 saat önce

Erdoğan Avrupa Birliği Konseyi Başkanı Charles Michel'i kabul etti.

Erdoğan Avrupa Birliği Konseyi Başkanı Charles Michel'i kabul etti

Erdoğan avrupa birliği konseyi başkanı charles michel'i kabul etti

Charles Michel, Avrupa Birliği, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.03.2020 01:53 Kaynak: DHA
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