Erdoğan avrupa birliği konseyi başkanı charles michel'i kabul etti - Son Dakika

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Erdoğan avrupa birliği konseyi başkanı charles michel'i kabul etti
6 saat önce
Erdoğan Avrupa Birliği Konseyi Başkanı Charles Michel'i kabul etti. Haber Yayın Tarihi: 04.03.2020 01:53 Kaynak: DHA
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