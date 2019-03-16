Erdoğan: "Avrupa'da Her Gün Vatandaşlarımıza, Onların Derneklerine, Camilerine, İş Yerlerine...
1 saat önce
Erdoğan: "Avrupa'da her gün vatandaşlarımıza, onların derneklerine, camilerine, iş yerlerine yönelik saldırıların haberlerini alıyoruz.
Erdoğan: "Avrupa'da her gün vatandaşlarımıza, onların derneklerine, camilerine, iş yerlerine yönelik saldırıların haberlerini alıyoruz. Sınırlarımızın dibinde kurulmaya çalışılan terör koridoru da bu senaryonun bir parçasıdır. Bunların derdi Tayyip Erdoğan değildir. Bunların derdi AK Parti veya Milliyetçi Hareket Partisiyle birlikte kurduğumuz Cumhur İttifakı da değildir. Bunların derdi, doğrudan doğruya Türkiye'dir. Türk Milleti'dir."
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Haber Yayın Tarihi : 16.03.2019 02:15 Kaynak: AA
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