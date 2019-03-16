Erdoğan: "Avrupa'da Her Gün Vatandaşlarımıza, Onların Derneklerine, Camilerine, İş Yerlerine...

Erdoğan: "Avrupa'da her gün vatandaşlarımıza, onların derneklerine, camilerine, iş yerlerine yönelik saldırıların haberlerini alıyoruz.

Erdoğan: "Avrupa'da her gün vatandaşlarımıza, onların derneklerine, camilerine, iş yerlerine yönelik saldırıların haberlerini alıyoruz. Sınırlarımızın dibinde kurulmaya çalışılan terör koridoru da bu senaryonun bir parçasıdır. Bunların derdi Tayyip Erdoğan değildir. Bunların derdi AK Parti veya Milliyetçi Hareket Partisiyle birlikte kurduğumuz Cumhur İttifakı da değildir. Bunların derdi, doğrudan doğruya Türkiye'dir. Türk Milleti'dir."

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

Genç Kızları Dövüp Taciz Eden Magandaya 63 Yıl Hapis Cezası Verildi

Hatay'da Vatandaşlar Göle Dönen Sokakta Botla Gezdi

İnternette Tanıştığı Kadınla Buluşmaya Gitti, Aracı ve Cep Telefonu Gasbedildi

Galatasaraylılar, Ali Koç'u Yılın En Başarılı İş Adamı Seçti