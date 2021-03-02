Erdoğan: "Avrupa'dan Kafkaslara, Orta Doğu ve Afrika'ya uzanan geniş coğrafyada güvenlik, istikrar ve barış çabalarına önemli katkılar sağlayabiliriz" - Son Dakika

Erdoğan: "Avrupa'dan Kafkaslara, Orta Doğu ve Afrika'ya uzanan geniş coğrafyada güvenlik, istikrar ve barış çabalarına önemli katkılar sağlayabiliriz"
02.03.2021 22:07
Erdoğan: "Avrupa'dan Kafkaslara, Orta Doğu ve Afrika'ya uzanan geniş coğrafyada güvenlik, istikrar ve barış çabalarına önemli katkılar sağlayabiliriz"
Erdoğan: "Avrupa'dan Kafkaslara, Orta Doğu ve Afrika'ya uzanan geniş coğrafyada güvenlik, istikrar ve barış çabalarına önemli katkılar sağlayabiliriz"
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