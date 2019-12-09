Son Dakika Haberleri: Erdoğan, Avrupa Konseyi Genel Sekreteri Buric'i kabul etti
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Erdoğan, Avrupa Konseyi Genel Sekreteri Buric'i kabul etti

6 saat önce

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Avrupa Konseyi Genel Sekreteri Marija Pejcinovic Buric'i kabul etti.

Erdoğan, Avrupa Konseyi Genel Sekreteri Buric'i kabul etti, System.String[]

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Avrupa Konseyi Genel Sekreteri Marija Pejcinovic Buric'i kabul etti.

"Barış, Ortaklık, Refah" temasıyla Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Ofisi'nde düzenlenen Asya'nın Kalbi İstanbul Süreci 8. Bakanlar Konferansı'na katılan Erdoğan, burada Buric ile bir araya geldi.

Basına kapalı gerçekleşen kabul, yaklaşık 21 dakika sürdü.

Recep Tayyip Erdoğan, Avrupa Konseyi, Türkiye, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 09.12.2019 05:16 Kaynak: AA
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