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Erdoğan, Avrupa Konseyi Genel Sekreteri Buric'i kabul etti
6 saat önce
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Avrupa Konseyi Genel Sekreteri Marija Pejcinovic Buric'i kabul etti.
Haber Yayın Tarihi: 09.12.2019 05:16 Kaynak: AA
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Avrupa Konseyi Genel Sekreteri Marija Pejcinovic Buric'i kabul etti.
"Barış, Ortaklık, Refah" temasıyla Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Ofisi'nde düzenlenen Asya'nın Kalbi İstanbul Süreci 8. Bakanlar Konferansı'na katılan Erdoğan, burada Buric ile bir araya geldi.
Basına kapalı gerçekleşen kabul, yaklaşık 21 dakika sürdü.
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