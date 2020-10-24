Erdoğan: "Avrupa, Müslümanlara karşı açtığı cepheyle kendi sonunu hazırlıyor. Bir an önce kurtulmazlarsa bu hastalık tüm Avrupa'yı içten çökertecek." - Son Dakika

Erdoğan: "Avrupa, Müslümanlara karşı açtığı cepheyle kendi sonunu hazırlıyor. Bir an önce kurtulmazlarsa bu hastalık tüm Avrupa'yı içten çökertecek."

24.10.2020 14:45
Erdoğan:

Erdoğan: "Avrupa, Müslümanlara karşı açtığı cepheyle kendi sonunu hazırlıyor.

Erdoğan: " Avrupa, Müslümanlara karşı açtığı cepheyle kendi sonunu hazırlıyor. Bir an önce kurtulmazlarsa bu hastalık tüm Avrupa'yı içten çökertecek."

Avrupa, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Erdoğan: 'Avrupa, Müslümanlara karşı açtığı cepheyle kendi sonunu hazırlıyor. Bir an önce kurtulmazlarsa bu hastalık tüm Avrupa'yı içten çökertecek.' - Son Dakika


Son Dakika

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