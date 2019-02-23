Erdoğan: "Avrupa Parlamentosu'nun Almış Olduğu Kararın (Müzakerelerin Askıya Alınması) Herhangi Bir...
34 dakika önce
Erdoğan: "Avrupa Parlamentosu'nun almış olduğu kararın (müzakerelerin askıya alınması) herhangi bir kıymeti harbiyesi yoktur.
Erdoğan: "Avrupa
Parlamentosu'nun almış olduğu kararın (müzakerelerin askıya alınması) herhangi bir kıymeti harbiyesi yoktur."
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Haber Yayın Tarihi : 23.02.2019 11:12 Kaynak: AA
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