Son Dakika Haberleri: Erdoğan: "Avrupa Parlamentosu'nun Almış Olduğu Kararın (Müzakerelerin Askıya Alınması) Herhangi Bir...

Erdoğan: "Avrupa Parlamentosu'nun Almış Olduğu Kararın (Müzakerelerin Askıya Alınması) Herhangi Bir...

34 dakika önce

Erdoğan: "Avrupa Parlamentosu'nun almış olduğu kararın (müzakerelerin askıya alınması) herhangi bir kıymeti harbiyesi yoktur.

Erdoğan:
Erdoğan: "Avrupa Parlamentosu'nun almış olduğu kararın (müzakerelerin askıya alınması) herhangi bir kıymeti harbiyesi yoktur."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 23.02.2019 11:12 Kaynak: AA

Avrupa, Güncel
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