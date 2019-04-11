Erdoğan, Avrupa Şampiyonu Akgül'ü Kutladı
1 saat önce
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Avrupa Güreş Şampiyonası'nda altın madalya kazanan Taha Akgül'ü kutladı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
Haber Yayın Tarihi : 11.04.2019 09:56 Kaynak: AA
, Avrupa
Güreş Şampiyonası'nda altın madalya kazanan Taha Akgül
'ü kutladı.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre Erdoğan, tebrik telgrafı gönderdiği Akgül'ü ayrıca telefonla arayarak tebrik etti.
Erol Bulut'u İsteyen Fiorentina'nın Yeni Teknik Direktörü Belli Oldu!
Ablası Gibi Ölmemesi İçin 80 Bin TL'ye İhtiyacı Var
Dolarda Hareketli Anlar Yaşanıyor! Kritik Seviyeye Dayandı
NBA'de Play-Off Eşleşmeleri Belli Oldu