Son Dakika Haberleri: Erdoğan, Avrupa Şampiyonu Akgül'ü Kutladı

Erdoğan, Avrupa Şampiyonu Akgül'ü Kutladı

1 saat önce

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Avrupa Güreş Şampiyonası'nda altın madalya kazanan Taha Akgül'ü kutladı.

Erdoğan, Avrupa Şampiyonu Akgül'ü Kutladı, System.String[]
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Avrupa Güreş Şampiyonası'nda altın madalya kazanan Taha Akgül'ü kutladı.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre Erdoğan, tebrik telgrafı gönderdiği Akgül'ü ayrıca telefonla arayarak tebrik etti.
Haber Yayın Tarihi : 11.04.2019 09:56 Kaynak: AA
Taha Akgül, Avrupa, Spor
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