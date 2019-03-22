Erdoğan: "Avrupalı ve Amerikalı Dostlarımız Başta Olmak Üzere Tüm Dünyayı, Pkk/pyd Terörü Konusunda...
17 dakika önce
Erdoğan: "Avrupalı ve Amerikalı dostlarımız başta olmak üzere tüm dünyayı, PKK/PYD terörü konusunda da, ırkçı İslam düşmanı terör konusunda da ikaz ediyoruz.
Erdoğan: "Avrupalı ve Amerikalı dostlarımız başta olmak üzere tüm dünyayı, PKK/PYD terörü konusunda da, ırkçı İslam düşmanı terör konusunda da ikaz ediyoruz. Gelin bu iş daha fazla dallanıp budaklanmadan tüm terör örgütlerine karşı ortak bir tavır geliştirelim."
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Haber Yayın Tarihi : 22.03.2019 07:10 Kaynak: AA
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