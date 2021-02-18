Erdoğan: "Ay'a Ulaşmak Birkaç Adım Ötemizdedir" - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Mart ayında kademeli normalleşmeye dönüleceğinin altını çizdiği basın toplantısında Türkiye'nin uzay programı ve Türkiye'nin otomobilinden de bahsetti.

Erdoğan şöyle konuştu:

"Ay'a ulaşmak ya da uzaya bir Türk vatandaşını göndermek gibi hedefler, emin olun yalnızca birkaç adım ötemizdedir. Biz 'Samanyolu galaksisi' diyoruz, onların aklı hala samanda. Bu vizyoner atılıma 'uzay masalı' diyecek kadar küçüldüler."

TOGG HİZMETE SUNULACAK

"Sanayi üretimi verilerimiz beklentileri aşarak yüzde 9 artış gösterdi, 2020 yılının on çeyreğinde sanayi üretimini en çok artıran G20 ülkesi olmayı başardık."

"Sanayi üretimindeki güçlü artış, Türkiye'nin 2020 yılını pozitif büyümeyle kapatacak nadir ülkelerden olduğunu bir kez daha teyit etti."

"(Türkiye'nin Otomobili) İnşallah birçok yenilikçi teknolojiyle TOGG, hedeflediğimiz tarihte milletimizin hizmetine sunulacak."