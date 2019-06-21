Son Dakika Haberleri: Erdoğan: "Ay sonu G-20'ye gidiyoruz. Orada sayın Trump'la, sayın Putin'le görüşmemiz var"
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Erdoğan: "Ay sonu G-20'ye gidiyoruz. Orada sayın Trump'la, sayın Putin'le görüşmemiz var"

1 saat önce

- Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşması İSTANBUL - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sosyal Medya ve TV ortak yayınına katıldı.

- Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşması İSTANBUL - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sosyal Medya ve TV ortak yayınına katıldı.
Erdoğan: Ay sonu G-20'ye gidiyoruz. Orada sayın Trump'la, sayın Putin'le görüşmemiz var
Haber Yayın Tarihi : 21.06.2019 12:15 Kaynak: AA
TV, Cumhurbaşkanı, Recep Tayyip Erdoğan, Güncel
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