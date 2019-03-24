Erdoğan: "(Ayasofya'nın Ücretsiz Olması)olmayacak Bir Şey Değil Hatta Üzerinde Öyle Dururuz Ki,...
1 saat önce
Erdoğan: "(Ayasofya'nın ücretsiz olması)Olmayacak bir şey değil hatta üzerinde öyle dururuz ki, (adını) müze değil artık Ayasofya Cami olarak koyarız"
Erdoğan: "( Ayasofya
'nın ücretsiz olması)Olmayacak bir şey değil hatta üzerinde öyle dururuz ki, (adını) müze değil artık Ayasofya Cami olarak koyarız"
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Haber Yayın Tarihi : 24.03.2019 09:55 Kaynak: AA
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