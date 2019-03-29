Erdoğan: "Ayasofya'yı Kısa Zaman Önce Camiden Müzeye Çevirmişlerdi, İnşallah Seçimden Sonra Tekrar...
1 saat önce
Erdoğan: "Ayasofya'yı kısa zaman önce camiden müzeye çevirmişlerdi, inşallah seçimden sonra tekrar müzeden isim olarak camiye çevireceğiz.
Erdoğan: "Ayasofya'yı kısa zaman önce camiden müzeye çevirmişlerdi, inşallah seçimden sonra tekrar müzeden isim olarak camiye çevireceğiz."
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Haber Yayın Tarihi : 29.03.2019 04:44 Kaynak: AA
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