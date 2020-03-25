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Erdoğan: "Aydınlık yarınlar bizi bekliyor, yeter ki ikazlara riayet edelim, sabırlı olalım,...
7 saat önce
Erdoğan: "Aydınlık yarınlar bizi bekliyor, yeter ki ikazlara riayet edelim, sabırlı olalım, dikkatli olalım."
Erdoğan: "Aydınlık yarınlar bizi bekliyor, yeter ki ikazlara riayet edelim, sabırlı olalım, dikkatli olalım."
Haber Yayın Tarihi: 25.03.2020 09:18 Kaynak: AA
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