Erdoğan: "(Ayn-El Arab) Amerikalılar 'Oraya girme', Ruslar da 'Gir.' diyor.
32 dakika önce
Erdoğan: "(Ayn-El Arab) Amerikalılar 'Oraya girme', Ruslar da 'Gir.' diyor.
Haber Yayın Tarihi: 24.10.2019 09:36 Kaynak: AA
Erdoğan: "(Ayn-El Arab) Amerikalılar 'Oraya girme', Ruslar da 'Gir.' diyor. Bizim böyle de bir durumumuz var, gelişmelere göre kararımızı vereceğiz."
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