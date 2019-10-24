Son Dakika Haberleri: Erdoğan: "(Ayn-El Arab) Amerikalılar 'Oraya girme', Ruslar da 'Gir.' diyor.
Son Dakika Güncel Erdoğan: '(Ayn-El Arab) Amerikalılar 'Oraya girme', Ruslar da 'Gir.' diyor.

Erdoğan: "(Ayn-El Arab) Amerikalılar 'Oraya girme', Ruslar da 'Gir.' diyor.

32 dakika önce

Erdoğan: "(Ayn-El Arab) Amerikalılar 'Oraya girme', Ruslar da 'Gir.' diyor.

Erdoğan:

Erdoğan: "(Ayn-El Arab) Amerikalılar 'Oraya girme', Ruslar da 'Gir.' diyor. Bizim böyle de bir durumumuz var, gelişmelere göre kararımızı vereceğiz."

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 24.10.2019 09:36 Kaynak: AA
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