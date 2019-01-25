Erdoğan: "Aynı Fotoğraf Karesine Dahi Girmesi Tahayyül Edilemeyecek Partilerin, Belli Çevrelerin...

Erdoğan: "Aynı fotoğraf karesine dahi girmesi tahayyül edilemeyecek partilerin, belli çevrelerin emriyle nasıl bir araya getirildiğini izliyorsunuz."

Erdoğan: "Aynı fotoğraf karesine dahi girmesi tahayyül edilemeyecek partilerin, belli çevrelerin emriyle nasıl bir araya getirildiğini izliyorsunuz."

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