Son Dakika Haberleri: Erdoğan: "Aynı Fotoğraf Karesine Dahi Girmesi Tahayyül Edilemeyecek Partilerin, Belli Çevrelerin...

Erdoğan: "Aynı Fotoğraf Karesine Dahi Girmesi Tahayyül Edilemeyecek Partilerin, Belli Çevrelerin...

43 dakika önce

Erdoğan: "Aynı fotoğraf karesine dahi girmesi tahayyül edilemeyecek partilerin, belli çevrelerin emriyle nasıl bir araya getirildiğini izliyorsunuz."

Erdoğan:
Erdoğan: "Aynı fotoğraf karesine dahi girmesi tahayyül edilemeyecek partilerin, belli çevrelerin emriyle nasıl bir araya getirildiğini izliyorsunuz."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.01.2019 05:31 Kaynak: AA

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