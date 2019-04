Erdoğan: Aynı Senaryoda Israr Edenlere, Anlayacakları Dilden Yeni Mesajlar Vereceğiz

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan , "Sınırlarımız boyunca oluşturulmaya çalışılan terör koridoruyla, bizi dize getireceğini sananlara attığımız adımlarla bunun mümkün olmadığını gösterdik. Buna rağmen hala aynı senaryoda ısrar edenlere çok yakında, anlayacakları dilden yeni mesajlar vereceğiz bunu da söyleyeyim" dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan , Gölbaşı Özel Harekat Başkanlığı'nda, Türk Polis Teşkilatı'nın 174'üncü kuruluş yıl dönümü nedeniyle Özel Harekat Başkanlığı yeni hizmet binasının açılış törenine katıldı. Erdoğan, Türk Polis Teşkilatı'nın 174'üncü kuruluş yıl dönümünü kutlayarak, açılışı yapılan hizmet binasının hayırlı olmasını diledi.Erdoğan, 15 Temmuz darbe girişiminde Gölbaşı'ndaki Özel Harekat Başkanlığı'nın bombalandığını ve binaların tahrip edildiğini hatırlattı. FETÖ'cü darbeciler tarafından ele geçirilen uçaklarla bombalandığını belirten Erdoğan, "Havacılık biriminde 7 arkadaşımız, nizamiye önünde de 44 arkadaşımız şehit olmuştu. Her insan ayrı bir dünyadır; fakat az önce saygı değer hocamızın da okumuş olduğu ayetlerde, rabbimizin bize malum bir müjdesi var. Burada rabbimiz, 'Allah yolunda öldürülenlere ölüler demeyiniz, onlar diridirler ancak siz bilemezsiniz' buyuruyor. Bizim 51 şehidimiz de burada. Ama bizim yüzlerce, binlerce geçmişten bugüne şehitlerimiz var. Onlar bizi şu anda da izliyorlar ve bizi görüyorlar, onlar sevgililer sevgilisi Peygamber efendimize komşu" dedi.'DARBENİN BASTIRILMASINDA ÇOK ÖNEMLİ GÖREV İFA ETTİ'Erdoğan, darbe girişiminin yaşandığı her yerde farklı kahramanlık hikayelerinin yaşandığına dikkat çekti. Polis teşkilatının darbenin bastırılmasında çok önemli görevler ifa ettiğini kaydeden Erdoğan, " Genelkurmay Başkanlığı çevresinde, Ankara Emniyet Müdürlüğü binasında, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi ve Jandarma Genel Komutanlığı çevresinde, Mamak 'tan Etimesgut 'a kadar her yerde milletimizle birlikte destan yazan polislerimize, şahsım, milletim adına şükranlarımı sunuyorum" diye konuştu.'TAM OLARAK TEMİZLEYEMEDİĞİMİZİ DÜŞÜNÜYORUM'Cumhurbaşkanı Erdoğan, darbe girişiminin ardından FETÖ mensuplarının devletten temizlenmesi için gece gündüz çalıştıklarını belirtti. Cezaevlerinde 20 bin 226'sı hükümlü, 10 bin 333'ü tutuklu olmak üzere toplam 30 bin 559 FETÖ'cünün bulunduğunu kaydeden Erdoğan, şöyle konuştu:"Tutuklu ve hükümlülerden, 4 bin 446'sı da maalesef emniyet teşkilatımızın içinden çıkan hainlerdir. FETÖ'nün en başından beri en çok örgütlendiği yerlerin, emniyet, ordu, yargı ve milli eğitim olduğunu görüyoruz. Bugüne kadar emniyetin içinden ihraçların sayısı 31 bini aşmıştır. Ordudan ihraç edilenlerin sayısı 15 bini, yargıdan ihraçların sayısı da 4 binin üzerindedir. Diğer kurumlarımızda da hukuk devleti ilkesinden asla sapmadan benzer temizlikler yapıldı, yapılıyor. Açık konuşmak gerekirse, FETÖ ihanet çetesi mensuplarını kurumlarımızdan hala tam olarak temizleyemediğimizi düşünüyorum. Bazıları zaman zaman gelip ağlıyorlar. Kusura bakmayın, bu iş için hukuk içinde, yargımız gereğini yapıyor. Ama şunu bir ilke olarak söylüyorum, acırsak acınacak hale geliriz."'MÜCADELEYİ SÜRDÜRÜYORUZ'FETÖ mensuplarının kendilerini gizlemeleri, inkar stratejileri ve hücre sistemi faaliyet yöntemleri sebebiyle tespitinin güç olduğunun altını çizen Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları söyledi: "Yurt dışına kaçan ağa babalarının tersine buradakiler bukalemun gibi her ortama ayak uydurarak ayakta durmaya çalışıyor. Buna rağmen biz titiz bir çalışmayla kimseyi mağdur etmeden ama tek bir haini de cezasız bırakmama azmiyle mücadeleyi sürdürüyoruz. Aksi takdirde 251 şehidimize, 2 bin 193 gazimize bunun hesabını nasıl veririz? Ülkemize yapılan bu ihanetin peşini asla bırakmayacağız. Devletimizi ve milletimizi bu melanetten tamamen kurtarana kadar bize durmak, dinlenmek haramdır."'TÜRKİYE CUMHURİYETİ SON DEVLETİMİZDİR'Cumhurbaşkanı Erdoğan, bazılarının Türkiye 'nin tarihini ısrarla 1919'dan veya 1923'ten başlatmaya çalıştığını söyledi. Erdoğan, şöyle konuştu:"Halbuki Türkiye Cumhuriyeti binlerce yıllık tarihimizin ve bin yıldır yaşadığımız bu coğrafyadaki son devletimizdir bu böyle biline. Malazgirt 'ten Çanakkale 'ye ve 15 Temmuz başta olmak üzere son yıllarda yaşadığımız hadiselere kadar neredeyse her günümüz vatanımızı savunmakla geçmiştir. Ecdadımız 3 kıta 7 iklimde hüküm sürerken bile gücünü hep buradan almıştır. Bugün Emniyet Teşkilatımızın 174'üncü yıldönümünü kutluyor olmamız tarihimizdeki sürekliliğinin ifadelerinden biridir. Bir milletin büyüklüğü birlik ve beraberliğiyle, bunun yanında devletinin siyasi, ekonomik, askeri, diplomatik imkanlarıyla orantılıdır. Bölgemizde son dönemde yaşanan hadiseler, bize milletin birliğiyle devletin gücünün ne kadar önemli olduğunu tekrar tekrar hatırlatmıştır. Devleti dağılan milletlerin, ne tür felaketlere maruz kalacağını görmek için çevremize bakmamız yeterlidir. Terör örgütlerinin ve güya onlarla mücadele etmek için gelen dış güçlerin insanlara yaptıkları zulümler adeta birbirleriyle yarışıyor."'SONUÇ ALAMADILAR'Cumhurbaşkanı Erdoğan, devleti ayakta tutan güvenlik, adalet, ekonomi gibi değerlere sıkı sıkıya sahip çıkılması gerektiğine vurguladı. Bunun için, 'tek millet, tek bayrak, tek vatan, tek devlet' dediklerini söyleyen Erdoğan, şöyle konuştu:"Son dönemde ezanımıza, bayrağımıza sınırlarımıza, ekonomimize yapılan saldırıların amacı, istiklalimizi ve istikbalimizi üzerine bina ettiğimiz bu temelleri sarsmak ve mümkünse yıkmaktır. Milletimizi birebirine düşürmek isteyenler, çıkarmadık fitne, çevirmedik oyun bırakmadılar. İşi darbe girişimine vardırmalarına rağmen, Allah'a hamd olsun sonuç alamadılar. Sınırlarımız boyunca oluşturulmaya çalışılan terör koridoruyla, bizi dize getireceğini sananlara attığımız adımlarla bunun mümkün olmadığını gösterdik. Buna rağmen hala aynı senaryoda ısrar edenlere çok yakında, anlayacakları dilden yeni mesajlar vereceğiz, bunu da söyleyeyim."Görüntü Dökümü------Erdoğan'ın konuşması-DetayHaber: Arda ERDOĞAN-Muhammet BAYRAM