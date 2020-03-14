Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev telefonla görüştü - Son Dakika
Son Dakika Güncel Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev telefonla görüştü - Son Dakika

Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev telefonla görüştü

6 saat önce

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile telefonla görüştü.

Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev telefonla görüştü, System.String[]

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile telefonla görüştü. Görüşmede, Korona virüse karşı alınan önlemler çerçevesinde kargo hariç karşılıklı kara ve hava yolu ulaşımının geçici süreyle durdurulması kararlaştırıldı.


Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, ikili ilişkiler ve bölgesel konular ele alındı. Ayrıca, Korona virüse karşı alınan önlemler çerçevesinde kargo hariç karşılıklı kara ve hava yolu ulaşımının geçici süreyle durdurulması kararlaştırıldı. - İSTANBUL

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Haber Yayın Tarihi: 14.03.2020 05:09 Kaynak: İHA
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