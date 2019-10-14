Son Dakika Haberleri: Erdoğan, azerbaycan cumhurbaşkanı ilham aliyev ile görüştü
Son Dakika Güncel Erdoğan, azerbaycan cumhurbaşkanı ilham aliyev ile görüştü

Erdoğan, azerbaycan cumhurbaşkanı ilham aliyev ile görüştü

18 dakika önce

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türk Dili Konuşan Ülkeler İşbirliği Konseyi'nin 7'inci Zirvesi'ne katılmak üzere gittiği Azerbaycan'da, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile bir araya geldi.

Erdoğan, azerbaycan cumhurbaşkanı ilham aliyev ile görüştü, System.String[]

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türk Dili Konuşan Ülkeler İşbirliği Konseyi'nin 7'inci Zirvesi'ne katılmak üzere gittiği Azerbaycan'da, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile bir araya geldi.

Başkent Bakü'de bulunan Erdoğan, Alivey ile Zagulba Sarayı'nda baş başa görüştü.

Görüntü Dökümü

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-İlham Aliyev tarafından karşılama ve baş başa görüşme


Cumhurbaşkanı, İlham Aliyev, Azerbaycan, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 14.10.2019 03:56 Kaynak: DHA
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