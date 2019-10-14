Erdoğan, azerbaycan cumhurbaşkanı ilham aliyev ile görüştü
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Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile görüştüAzerbaycan, (DHA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türk Dili Konuşan Ülkeler İşbirliği Konseyi'nin 7'inci Zirvesi'ne katılmak üzere gittiği Azerbaycan'da, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile bir araya geldi.
Haber Yayın Tarihi: 14.10.2019 03:59 Kaynak: DHA
Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile görüştü
Azerbaycan, (DHA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türk Dili Konuşan Ülkeler İşbirliği Konseyi'nin 7'inci Zirvesi'ne katılmak üzere gittiği Azerbaycan'da, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile bir araya geldi.
Başkent Bakü'de bulunan Erdoğan, Alivey ile Zagulba Sarayı'nda baş başa görüştü.
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