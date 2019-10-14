Erdoğan, azerbaycan cumhurbaşkanı ilham aliyev ile görüştü
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türk Dili Konuşan Ülkeler İşbirliği Konseyi'nin 7'inci Zirvesi'ne katılmak üzere gittiği Azerbaycan'da, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile bir araya geldi. Haber Yayın Tarihi: 14.10.2019 04:20 Kaynak: DHA
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