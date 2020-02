Erdoğan, Azerbaycan dönüşünde gazetecilerin sorularını yanıtladı: (3) - Son Dakika

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, emekli ikramiyelerinin kesileceği iddialarına ilişkin, "Öyle bir şey yok. Böyle bir sahtekarlık olur mu? Bunu ortaya atanların derdi başka." dedi.

Erdoğan, Azerbaycan ziyareti dönüşünde uçakta basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Medyada yer alan asılsız haberlerle ilgili bir yasal düzenleme yoluna gidilip gidilmeyeceği yönündeki soru üzerine Erdoğan şunları belirtti:

"Bu sabah bu malum televizyon kanalıyla ilgili orada biraz celallenmemin sebebi de böyle bir yalan haberdi. Benim ilçemle alakalı, Rize, Güneysu HES ile alakalı bir haber... Bu malum kanalın kameramanları, muhabirleri de oraya gitmişler. Malum aşırı ucun avukatlarından bir avukat, hep beraber orada. Tabii AK Parti'li birkaç kişiyi de tezgaha düşürüyorlar, onları da orada konuşturmak suretiyle 'Oy zamanı kapımızı çalarlar, bunu yaparken bize mi sordular' gibi söylemler... Ben bugün kaymakamı aradım, 'Bununla alakalı ruhsatı var mı?' dedim. Kaymakam bey dedi ki 'Ruhsatı, her şeyi var.' Bunların derdi bu, 'Niye bize sorulmadan başladı?' Ondan sonra belediye başkanını aradım. Başkan da dedi ki 'Ruhsatları, her şeyleri var ama dert başka.' Dert, bunları yapan kim? Yapanlar AK Parti'li. Bundan bu işe girdiler ve Rize merkezden de solculuğuyla meşhur olan avukat, malum televizyon kanalıyla beraber tezgahı kurup oradan güya bize kan kaybettirecekler. İş tamamen ayağa düşmüş vaziyette ama bunların işi gücü bu değil ki tamamen değişik bir yalan uydurmak suretiyle acaba biz ülke genelindeki meşruiyetimizi nasıl kazanabiliriz diye bakıyorlar."

Konuyla ilgili kaymakam ve belediye başkanını dinledikten sonra "Siz yine de bir araya gelin, durumu değerlendirin" dediğini aktaran Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Adamlar HES ile ilgili boruları almışlar, işlemlere başlamışlar, ondan sonra üstüne yol geçecek, türbinleri sipariş etmişler. Şimdi bunların vatanseverlik diye bir şeyi olabilir mi? Burada olsa olsa tek sıkıntı, 'su debisi nedir?' noktasında... Bu HES hakikaten su debisini azaltacaksa o zaman DSİ buna neden müsaade etmiş, ayrı bir konu. Bu tartışılır fakat dert bu değil, dert başka." diye konuştu.

Erdoğan, "Bir ara Bay Kemal çıktı başladı, 'Şu tv, şu gazete, şöyle yapacağız, böyle yapacağız.' Bay Kemal'in yanındaki bir kişi de çıktı başladı, 'Biz onları şöyle asacağız, böyle keseceğiz, bunlara hayat hakkı tanımayacağız.' filan... Hatırlayın. Şimdi bizden de aynı şeyi bekliyorlar. Tabii biz, o çukura düşmeyiz, o onlara kalsın ama ne yazık ki o televizyon kanalının malum geçmişteki patronu belli, şu anda da malum." dedi.

Bunlara karşı boşluklar ne ise o boşlukları dolduracaklarını, mücadelelerinin devam edeceğini vurgulayan Erdoğan, "Biz işimize bakacağız. Onlar iftira atmaya devam etsinler ve bizim karşımızda Allah'ın izniyle tutunamayacaklar. Çünkü biz hak yoldayız, doğru yoldayız, hizmet yolundayız, buna devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

"Aç tavuk kendini buğday ambarında sanırmış"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, emeklilik ikramiyelerinin kesileceğine yönelik iddiaların medyada yer aldığının hatırlatılması üzerine, "Ne onun kaldırılması var ne ikramiyelerin kaldırılması var. Öyle bir şey yok. Kaldıracaksak bunu benim anons etmem lazım, partimizin sözcüsünün anons etmesi lazım veya Cumhurbaşkanlığı sözcüsünün anons etmesi lazım. Böyle bir sahtekarlık olur mu? Bunu ortaya atanların derdi başka." yanıtını verdi.

Erdoğan, yargı paketi kapsamında ocak sonunda infaz yasası geleceğine yönelik açıklamaları hatırlatılarak, "Tarih verebilir misiniz?" sorusu üzerine, yargı paketi üzerindeki çalışmaların yoğun şekilde devam ettiğini, Meclis komisyonlarındaki çalışmalar bittiği anda paketin hemen geleceğini dile getirdi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, "Yakında iktidar oluyoruz, tabanımız hazır olsun" sözleri ile HDP Eş Başkanı Pervin Buldan'ın "şeffaf ittifak" çağrısına ilişkin değerlendirmeleri sorulan Erdoğan, şunları kaydetti:

"Aç tavuk kendini buğday ambarında sanırmış. Başka bir şeye gerek var mı? 50 yıl, 60 yıl oldu hep böyle söylediler. Yani maalesef yalandan başka hiçbir sermayeleri yok. Şimdi hepsi bir araya gelecekler. Bizim Erbakan Hoca'nın bir lafı var, derdi ki '40 çürük yumurtadan bir sağlam yumurta olmaz.' Bunların hepsi çürük yumurta. Bunlardan bir sağlam yumurta olmaz. Hepsi bir araya gelsin, topu bir araya gelsin, bunlardan bir şey olmaz. Durmadan genel başkan değişir mi? Durmadan genel başkanları değişiyor. Biri gidiyor, biri geliyor... Bitmedi, bundan sonra da olur çok kısa zaman içerisinde. Çünkü bunların yargı ile olan süreçleri çok yoğun işleyecek, yeni yeni dosyalar her an gelebilir. Cumhurbaşkanı niye bunu söyledi demeyin. Gelebilir, çünkü her şey ortada. Yaptıkları her şey suç."

"Bu polis kimin polisi"

Erdoğan, HDP'nin kongresinde bölücü terör örgütü elebaşı ile alakalı bir gündemin olduğunu ifade ederek, konuyla ilgili gözaltına alınanların bulunduğunu ve soruşturma açıldığını aktardı.

"Niye müsaade ettin? Siz parti olduğunuzu söylüyorsunuz da biz değil miyiz? Bizim partilerimizde niçin bunlar olmaz?" sorusunu yönelten Erdoğan, "Burası hukuk devleti ise sen bu ülkedeki hukukun bütün gereklerine uyacaksın. Uymazsan uydururlar. Bu iş böyle." ifadelerini kullandı.

Erdoğan, Gezi Parkı olayları sonrası bir internet sitesinde kullanılan "katil devlet, katil polis" ifadeleri ile Osman Kavala'nın Gezi Parkı olaylarıyla ilgili yargılaması sonrası çıkan beraat kararına yönelik değerlendirmesinin sorulması üzerine şunları kaydetti:

"Bunlar daha çok gündeme getirilmeli. Benim polisime 'katil' demenin bedelini kim ödeyecek? O günlerin bütün çekimleri yok mu? Var. Bu zatın bir defa o terör örgütleri ile beraber görüntüleri var. İşin içinde aktör ve bu aktör ile ilgili olanlar bitenler ortada. Ben burada ister istemez topu yargıya atacağım. Yargı hala 'Gezi ile bunun alakası yok.' diyorsa kusura bakmasınlar, ortada bir gerçek var. Benim polisime 'katil' diyor. Bu polis kimin polisi? Bütün bu olaylar böyle cereyan eder de yargı bunun karşısında sessiz kalırsa teröristler o zaman elini kolunu sallayarak Selim Kiraz kardeşimizin odasına girer ve onu orada şehit eder."

"Kim bunların arkasında olanlar"

Erdoğan, burada tutarlı ve duyarlı olunması gerektiğinin altını çizerek, "Bu öyle noktaya gider ki, o noktada güvenlik adeta kendisinden endişe eder hale gelir. 'Ne olacak? Elini kolunu sallayarak devam ediyor.' denir. Bence bütün medyanın bu konuda üzerine düşen görevi yapması lazım." dedi.

"Ben bunun suç duyurusunu şu anda yapıyorum" ifadelerini kullanan Erdoğan, şöyle konuştu:

"Adamın çok zengin olmasının, zengin sosyalist olmasının onu kurtarmaya yetmemesi lazım. Çünkü Gezi bu ülkeye bir ihanet olayıdır. Bu vatana ihanet olayıdır. Bunu en kritik anda yaşayan şahsımdır. Zira Dolmabahçe'deki ofisimize girmeye çalıştılar ve ofisin karşısına çok çirkin adice sloganlar yazdılar. Bezmialem Valide Sultan Camisi'ni 3 gün işgal ettiler. İçeriden bira kutuları çıktı. Kimsenin umurunda değil. İlla silah mı olması lazım? Bunlar bir şekilde girecekler ve ondan sonra da elini kolunu sallayarak devam edecekler? Şimdi kim bunların arkasında olanlar? Daha neler var bunların arkasında?"

