Son Dakika › Güncel › Erdoğan: 'Azerbaycan'ın başarılarıyla iftihar ediyoruz' - Son Dakika
Erdoğan: "Azerbaycan'ın başarılarıyla iftihar ediyoruz"
6 saat önce
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile iki ülke arasında imzalanan iş birliği anlaşmalarının ardından ortak basın toplantısı düzenledi. Haber Yayın Tarihi: 25.02.2020 05:22 Kaynak: AA
Son Dakika Gazi Üniversitesi'nde "Kanayan yaramız Hocalı" isimli panel düzenlendi Ankara'da karantinaya alınan Tahran uçağı kalkmadan önce havalimanında kavga çıktı Rusya'nın, Türkiye'den domates alım kotasını artırması üretici ve ihracatçıyı sevindirdi Vlasta Kopylova 2020-2021 Sonbahar Kış Koleksiyonu ile Milano'da göz kamaştırdı