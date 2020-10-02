Sınırdan ayakkabılarına gizlediği 2 kilo altınla geçmeye çalıştı - Son Dakika

KİLİS'teki Öncüpınar Sınır Kapısı'ndan otomobille Türkiye 'ye giriş yapmak isteyen kişinin ayakkabılarının içinde, 2 kilo 193 gram hurda altın ele geçirildi.Öncüpınar Gümrük Muhafaza Kaçakçılık İstihbarat Bölge Amirliği ekipleri, Suriye 'den Türkiye'ye giriş yapmak için sınır kapısına otomobiliyle gelen Suriye uyrukluya, şüphe üzerine üst araması yaptı. Şüphelinin ayakkabılarında, şeffaf poşetler içinde toplam 2 kilo 193 gram hurda altın ele geçirildi. Suriyeli hakkında, '5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'na muhalefet'ten hakkında soruşturma başlatıldı.

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