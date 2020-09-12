ERDOĞAN, AZERBAYCAN MİLLİ MECLİS BAŞKANI GAFAROVA'YI KABUL ETTİ - Son Dakika

ERDOĞAN, AZERBAYCAN MİLLİ MECLİS BAŞKANI GAFAROVA'YI KABUL ETTİ
HARUN UYANIK / Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan Milli Meclis Başkanı Sahiba Gafarova'yı kabul etti.
HARUN UYANIK/ Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan Milli Meclis Başkanı Sahiba Gafarova'yı kabul etti.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Demokrasi ve Özgürlükler Adası'nda katıldığı programların ardından Haliç Kongre Merkezi'ne geçti. Erdoğan burada Azerbaycan Milli Meclis Başkanı Sahiba Gafarova'yı kabul etti. Kabulde TBMM Başkanı Mustafa Şentop'ta yer aldı.
Son Dakika Kahreden haberler peş peşe geldi! İki sağlık çalışanı daha koronavirüse yenik düştü Arazide kuşburnu toplayan anne ve kızı, yıldırım düşmesi sonucu hayatını kaybetti Transfer yasağı gelen Kayserispor, 8 futbolcuya lisans çıkaramadı Yeni sezon öncesi Rus güzel Lopyreva, Galatasaray'a destek verdi: Kalbim seninle Bir dönüm araziden 40 bin lira kazandırıyor! Ana vatanı Kuzey Amerika olan aronya meyvesini Trabzon'da yetiştirdi Ankara'nın ardından Eskişehir'i de kum fırtınası vurdu Ünlü meteoroloji uzmanı Ankara'yı vuran kum fırtınasının nedenlerini madde madde sıraladı Kum fırtınasının vurduğu Polatlı'dan yeni görüntüler! Gün geceye döndü Beşiktaş, Trabzonspor maçında Murat Şahin'e emanet Arsenal, deplasmanda Fulham'ı 3-0 mağlup etti Ankara'da kum fırtınası! Polatlı ilçesi karanlığa büründü Otomobilin altında metrelerce sürüklenen 20 yaşındaki Gülşah'ın 2 ay önce evlendiği ortaya çıktı Apartman boşluğundan düşüp hayatını kaybeden anne, ardında 3 günlük bebeğini bıraktı Pınar Gültekin'in katil zanlısı Cemal Metin Avcı, boşanma davası açan eşine 5 milyon lira tazminat ödeyecek Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Fransız mevkidaşı Macron'a yanıt: Şahsımla daha çok sıkıntın olacak