Erdoğan, Azerbeycan Cumhurbaşkanı ve Gana Devlet Başkanı ile görüştü

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Ruhani'den AB ülkelerine, ABD ile ekonomik savaşta 'ateşkesi sağlamaları' çağrısı

Ekrem İmamoğlu'nu ziyaret eden Temel Karamollaoğlu: Omuzlarına çok ağır bir yük yüklendi