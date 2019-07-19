Son Dakika Haberleri: Erdoğan, Azerbeycan Cumhurbaşkanı ve Gana Devlet Başkanı ile görüştü
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Erdoğan, Azerbeycan Cumhurbaşkanı ve Gana Devlet Başkanı ile görüştü

1 saat önce

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve Gana Devlet Başkanı Nana Akufo-Addo ile telefonda görüştü.

Erdoğan, Azerbeycan Cumhurbaşkanı ve Gana Devlet Başkanı ile görüştü, System.String[]
CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve Gana Devlet Başkanı Nana Akufo-Addo ile telefonda görüştü.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve Gana Devlet Başkanı Nana Akufo-Addo ile birer telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmelerde, ikili ilişkiler ele alınarak bölgesel konulara ilişkin görüş alışverişinde bulunuldu.


Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanı, Azerbaycan, Gana, Politika

Haber Yayın Tarihi: 19.07.2019 03:43 Kaynak: DHA
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