Erdoğan: "Azeri kardeşlerimize her türlü desteği vermeye varız, yine vereceğiz. - Son Dakika

Erdoğan: "Azeri kardeşlerimize her türlü desteği vermeye varız, yine vereceğiz. Minsk üçlüsünün içerisinde olanların verdiği desteği niye konuşmuyorsunuz? Rusya'dan, aynı şekilde Fransa'dan bu kadar silahlar geliyor. Bunları niye konuşmuyorsunuz?"