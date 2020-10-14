Erdoğan: "Azeri kardeşlerimize her türlü desteği vermeye varız, yine vereceğiz. - Son Dakika

Erdoğan: "Azeri kardeşlerimize her türlü desteği vermeye varız, yine vereceğiz.
14.10.2020 13:15
Erdoğan: "Azeri kardeşlerimize her türlü desteği vermeye varız, yine vereceğiz.
Erdoğan: "Azeri kardeşlerimize her türlü desteği vermeye varız, yine vereceğiz. Minsk üçlüsünün içerisinde olanların verdiği desteği niye konuşmuyorsunuz? Rusya'dan, aynı şekilde Fransa'dan bu kadar silahlar geliyor. Bunları niye konuşmuyorsunuz?"
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