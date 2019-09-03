Erdoğan-Babis ortak basın toplantısı

Çekya Başbakanı Andrej Babis, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Suriye'ye ilişkin çözüm önerisini çok iyi bulduğunu belirterek, "Burada Türkiye bize para gönderilsin değil, bir bölge oluşturulsun, okullar, evler, yatırım yapılsın diyor." ifadesini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Çekya Başbakanı Babis, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde ortak basın toplantısı düzenledi.

Ziyareti sırasında kendisine gösterilen kalpten karşılama için teşekkür eden Babis, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki avizelerin Türk tasarımlı Çek camları olduğunu görmekten memnuniyet duyduğunu da belirtti.

Babis, "Türkiye, Çekya'nın önemli bir ortağı ve NATO kapsamında müttefikimiz." dedi.

İki ülke arasında karşılıklı ticaret hacminin arttırılabileceğini vurgulayan Babis, Türkiye'ye beraberinde 35 firma ve Ticaret Odası heyeti ile geldiğini, enerji, savunma sanayi gibi alanlarda büyük bir iş birliği potansiyeli olduğunu söyledi.

Türkiye'nin dünyanın en büyük inşaat firmaları olan ülkelerden biri olduğuna dikkati çeken Babis, "Ülkemizde otobanlar yapılıyor ve inşaat imkanları var. Türk firmalarını ülkemizde görmek isteriz." diye konuştu.

Kamyonların transit kotaları ile göçmen konularını da ele aldıklarını belirten Babis, "Sayın Cumhurbaşkanınızın Suriye konusundaki görüşleri beni çok etkiledi. Ülkenizde 4 milyon göçmen var. Avrupa'nın da bu konuda sorunları var. Sayın Cumhurbaşkanınızın görüşlerini gerçekten takdir ettim. İnanıyorum ki bu insanlar da doğdukları ülkeye dönmek isterler." şeklinde konuştu.

Adularya Yunus Emre Termik Santrali'ne ilişkin son durumu da ele aldıkları bilgisini paylaşan Babis, konuya ilişkin çözüm önerilerinin ortaya konulduğunu ve gelişme kaydedildiğini vurguladı.

Otomotiv sanayi hakkında da konuştuklarını ifade eden Babis, ülkesinin büyük bir araba parçası imalatçısı olduğunu hatırlatarak, bu konuda da Türkiye ile iş birliği yapmak istediklerinin altını çizdi.

Türkiye ziyaretinin çok olumlu geçtiğini söyleyen Babis, belli başlı konuları çok açık bir ortamda görüşebilmesinden dolayı memnuniyetini dile getirdi.

"Türkiye bize para gönderilsin değil, burada okullar, evler yapılsın diyor"

Babis, Çekya televizyonundan kendisine yöneltilen " İdlib'de rejim ve Rus güçleri tarafından büyük bir bombardıman var. Siz bir başbakan olarak, AB'nin Şam'da elçiliği kalan son ülkesi olarak sivil halkın zarar görmemesi için ne yapabilirsiniz? Türkiye'ye ve Türkiye üzerinden Avrupa'ya daha fazla göçmen geçmesini engellemek için ne yapmak istersiniz?" şeklindeki soruya, "Biz büyük bir ülke değiliz ama birçok fikre sahibiz bu konuda." yanıtını verdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile bugün bu konuyu da değerlendirme fırsatı bulduklarını belirten Babis, geçen yıl Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ev sahipliğinde, Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Vladimir Putin, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve Almanya Başbakanı Angela Merkel'in katılımıyla İstanbul'da yapılan Suriye konulu dörtlü zirve toplantısını hatırlattı.

Babis, "Ancak maalesef belli başlı bir çözüm masada yok. Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çözüm önerisini çok iyi buluyorum. Burada Türkiye bize para gönderilsin değil, bir bölge oluşturulsun, okullar, evler, yatırım yapılsın diyor." dedi.

Türkiye'de 4 milyon göçmen olduğunu vurgulayan Babis, "Biz elbette BM Güvenlik Konseyi üyesi değiliz. Dünyanın güçlü ülkeleri arasında değiliz. Bu konuyu onlarla çözmek gerekiyor öncelikle. ABD, Rusya, elbette Türkiye ve diğer ülkelerin el atması gereken bir konu." diye konuştu.

Yarın akşam Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de meslektaşları ile konuyu değerlendireceğini söyleyen Babis, "Sayın (Macaristan Başbakanı Viktor) Orban ile bu konuyu görüşeceğim ve Avrupa çapında bu konuda bir tartışma başlatmak istiyorum. Çekya, inisiyatifi ile bir katkı sağlayabilir. Elbette (Şam'da) bir elçiliğimiz var ama burada önemli olan barışın gelmesi. İnsanların ölmesinin son bulması gerekiyor ki göçmenler geri dönebilsin." ifadesini kullandı.

Bu konunun Türkiye'deki Suriyelilerin yanı sıra Lübnan ve çevre ülkelerde bulunan Suriyelileri de ilgilendirdiğini söyleyen Babis, "AB'nin aktif bir dış politikası olacağını ve angaje olacağımızı umuyorum. Çünkü bu, bize birebir dokunan bir konu." dedi.