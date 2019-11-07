Erdoğan: "Bağdadi'nin ablasını, eşi ile yakaladık, şu anda bizde.
7 saat önce
Erdoğan: "Bağdadi'nin ablasını, eşi ile yakaladık, şu anda bizde.
Haber Yayın Tarihi: 07.11.2019 06:18 Kaynak: AA
Erdoğan: "Bağdadi'nin ablasını, eşi ile yakaladık, şu anda bizde. En son 13 tane en yakın çevresini da yakaladık, onlar da şu anda elimizde."
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