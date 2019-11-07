Son Dakika Haberleri: Erdoğan: "(Bağdadi'nin ailesi) Yakaladıklarımızı geri gönderme merkezlerimize alıyoruz, orada...
Son Dakika Politika Erdoğan: '(Bağdadi'nin ailesi) Yakaladıklarımızı geri gönderme merkezlerimize alıyoruz, orada...

Erdoğan: "(Bağdadi'nin ailesi) Yakaladıklarımızı geri gönderme merkezlerimize alıyoruz, orada...

8 saat önce

Erdoğan: "(Bağdadi'nin ailesi) Yakaladıklarımızı geri gönderme merkezlerimize alıyoruz, orada duracaklar.

Erdoğan:

Erdoğan: "(Bağdadi'nin ailesi) Yakaladıklarımızı geri gönderme merkezlerimize alıyoruz, orada duracaklar. Adalet Bakanlığı ne karar verecek göreceğiz"

Adalet Bakanlığı, Politika

Haber Yayın Tarihi: 07.11.2019 10:28 Kaynak: AA
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