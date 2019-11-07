Erdoğan: "(Bağdadi'nin ailesi) Yakaladıklarımızı geri gönderme merkezlerimize alıyoruz, orada...
8 saat önce
Erdoğan: "(Bağdadi'nin ailesi) Yakaladıklarımızı geri gönderme merkezlerimize alıyoruz, orada duracaklar.
Haber Yayın Tarihi: 07.11.2019 10:28 Kaynak: AA
Erdoğan: "(Bağdadi'nin ailesi) Yakaladıklarımızı geri gönderme merkezlerimize alıyoruz, orada duracaklar. Adalet Bakanlığı ne karar verecek göreceğiz"
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